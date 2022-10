La Roma resta in corsa

Serviva non perdere. E la Roma c’è riuscita. Non era scontato viste le numerose defezioni. E così, siccome è un periodo dove soprattutto in Europa gira tutto abbastanza storto, basta un sinistro di Canales dai 25 metri, con deviazione decisiva di Ibañez, per spiazzare Rui Patricio e mettere in salita partita e qualificazione. [...] Mou capisce che bisogna cambiare qualcosa: dentro Camara per lo spento Matic con Cristante che ora agisce da play e Pellegrini torna stabilmente trequartista nel 3-4-1-2. Il guineano si presenta subito con un disimpegno sbagliato non sfruttato da Canales ma sa farsi perdonare poco dopo, confezionando l’assist del pareggio per Belotti [...] Mourinho rimane così padrone del suo destino: vincere contro l’Helsinki e il Ludogorets gli regalerà il pass per lo spareggio nel playoff con una delle terze che scenderanno dalla Champions. Discorsi ad oggi futuribili con il secondo posto ancora in ballo. [...]

(Il Messaggero)