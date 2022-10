La Roma ha bisogno ha bisogno di Abraham

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma ha bisogno dei gol del suo bomber. Nonostante un prestazione generosa, Tammy Abraham non ha trovato il gol neanche contro il Betis. Un digiuno lungo unmese che inizia a pesare soprattutto nella testa del numero 9 giallorosso che, improvvisamente, sembra aver smarrito il feeling con il gol. Sono soltanto 2 infatti le reti messe a segno dall'inglese a due mesi dall'inizio della stagione (contro Juventus ed Empoli). Un blocco che, per il momento, non sembra mettere a rischio la sua convocazione al Mondiale ma che inizia a pesare sull’umore dell'attaccante. Uno stato frustrazione naturale per chi ha fatto del gol il suo pane quotidiano ma, soprattutto, vuole tornare ad essere il trascinatore della squadra. Ora che la Roma sarà costretta a fare a meno di Dybala fino al 2023, ritrovare l'uomo che l'anno scorso ha contribuito alla conquista della Conference e di un posto in Europa League sarebbe fondamentale. A Siviglia il tecnico giallorosso lo ha schierato, per la prima volta, in coppia con Belotti dal 1'. Un esperimento fallito nel primo tempo ma che durante la ripresa ha dato i frutti sperati: «Abraham e Belotti nel primo tempo sono stati un disastro, non hanno fatto quello che gli ho chiesto - le parole di Mou - meglio nel secondo, quando hanno lavorato insieme e mi sono piaciuti». A Marassi lo Special One non dovrebbe riproporre lo schieramento visto al Villamarin, ma una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo le sedute di oggi e domani. Se Mou dovesse optare nuovamente per il 3-4-2-1 a comporre l'attacco romanista saranno Pellegrini, Zaniolo e uno dei due centravanti. La prova dell'ex Torino in Europa ha soddisfatto l'allenatore portoghese, che potrebbe premiareil Gallo schierandolo titolare lunedì contro la Sampdoria. A Genova tornerà anche Kumbulla, che giovedì scorso era stato spedito precauzionalmente in tribuna dopo un fastidio accusato dal difensore durante la rifinitura svolta a Trigoria. Anche Zaniolo sarà regolarmente a disposizione: ieri il classe '99 è tornato ad allenarsi con la squadra dopo aver svolto un lavoro individuale durante l'ultima seduta. La notizia migliore però arriva da Karsdorp, che procede spedito verso il rientro tra i convocati. La settima scorsa l'olandese aveva ricominciato a lavorare parzialmente con il pallone e, ieri, ha svolto tuttol'allenamento in gruppo. Il percorso di recupero dall'operazione al menisco è vicino alla conclusione, con il terzino che dovrebbe tornare disponibile tra una decina di giorni. Biglietteria: ieri il club ha comunicato che, da dopodomani, tutti gli abbonati potranno ritirare il Welcome Pack dedicato nei Roma Store di Via Ottaviano, Piazza Colonna e Via de Corso.