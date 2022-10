La maledizione degli infortuni: toccata quota 10

Dybala è l’ultimo di una lunga lista di infortunati che ha colpito la Roma negli ultimi tre mesi. Una perdita seconda per importanza solo a quella di Wijnaldum: l'olandese, che ha disputato solo 12 minuti in trasferta con la Salernitana prima dell'infortunio alla tibia, tornerà nel 2023. Sta molto meglio Karsdorp che ieri è tornato a lavorare gradualmente in gruppo dopo l’operazione al menisco interno del ginocchio sinistro e proverà a rientrare prima della sosta del Mondiale.

Sulle fasce si sono anche fermati Zalewski e Celik (atteso prima della sosta). Poi si contano gli stop traumatici di Darboe e Zaniolo e quelli muscolari di El Shaarawy e Kumbulla contro il Monza e di Dybala, che aveva già lamentato un dolore al flessore durante il riscaldamento di Roma-Atalanta.

(Il Messaggero)