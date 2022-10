La Joya punta il Mondiale, recupera e si gode la città

L'impatto di Dybala nello scacchiere di Mourinho è stato impressionante e quando non è a disposizione la differenza si nota in maniera evidente. Nelle ultime quattro partite, infatti, senza l'argentino (Atalanta, Betis, Sampdoria e Napoli) la Roma ne ha perse due e ha segnato solo un gol su azione e l'altro su rigore. Il recupero dall'infortunio procede nella giusta direzione, le sensazioni sono positive e a breve sarà fissata una risonanza di controllo per avere un riscontro oggettivo sulla guarigione della lesione al retto femorale sinistro.

Appena si sentirà meglio, approfitterà di questo periodo anche per conoscere meglio la città: nelle prossime settimane sono in programma dei tour privati ai Musei Vaticani e al Colosseo. Roma città e la Roma nei suoi pensieri, il Mondiale in Qatar sullo sfondo a cui ha una voglia matta di partecipare.

(La Repubblica)