La cura per Zaniolo. La Roma difende il suo talento. Nessuna multa e rinnovo pronto

Il gesto non è piaciuto, come è giusto anche che sia. Ma la Roma ha deciso di capire, senza voler calcare la mano. Insomma, nessuna multa per Nicolò Zaniolo per l’inutile espulsione rimediata giovedì sera, all’Olimpico, quando al 93’ di Roma-Betis ha deciso di scalciare deliberatamente AlexMoreno (...) Un gesto brutto, però, quello di Zaniolo. E anche inutile, che testimonia ancora come il processo di maturazione del talento giallorosso sia in corso e non sia ancora arrivato a dama. Basti pensare anche alle espulsioni della scorsa stagione contro Fiorentina o Genoa e alle lunghe polemiche conilaziali:il gestaccio verso la Monte Mario dopo la sconfitta nel derby di andata, le polemiche social e quei festeggiamenti per la Conference, il 26 maggio, che lo hanno portato a dover pagare una multa di 4mila euro da devolvere poi in beneficienza. (...) Mourinho ha allestito dall’inizio dell’anno un cordone di sicurezza intorno a Nicolò. Dall’inizio della stagione il portoghese non ha fatto altro che tesserne le lodi. (...) . E anche mercoledì, alla vigilia della sfida con il Betis, ha sottolineato come «Nico sia un giocatore fondamentale per noi: non è egoista, non si risparmia mai in campo per poi essere più lucido sotto porta e aiuta molto la squadra in fase difensiva». Tutto vero, al netto però del fatto che Zaniolo in questo inizio di stagione ha anche confermato la sua difficoltà a fare gol. (...) E allora il piano prevede proprio le coccole. Non solo quelle di Mourinho, ma anche quelle del club. Tiago Pinto, ad esempio, nei giorni scorsi ha iniziato a parlare con Claudio Vigorelli ,l’agente del giocatore,per predisporre la piattaforma ideale per un contratto che possa rendere tutti felici. Scadenza 2027, con una base fissa che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, che con i bonus variabili può arrivare fino a 5.

(gasport)