Karsdorp a riposo. Rientra Zalewski

Archiviato il Napoli, la Roma concentra tutte le energie sull’Europa League. Per garantirsi almeno i playoff, servirà vincere contro l’Helsinki e il Ludogorets. In vista della gara in Finlandia di giovedì sera, Mourinho lascerà a riposo Karsdorp che non ha i 90 minuti nelle gambe per via dell’intervento al menisco del ginocchio sinistro di un mese fa. (...) A destra toccherà a Zalewski che ha superato l’indisposizione che lo ha tenuto in infermeria domenica, a sinistra uno tra Spinazzola ed El Shaarawy. In mediana preoccupano le condizioni di Pellegrini vittima di un dolore al flessore. Ieri a Trigoria si è sottoposto ad una ecografia oggi se ne saprà di più sulla sua presenza ad Helsinki. A mezzo servizio anche Matic in campo solo 13 minuti contro il Napoli. (...)

(Il Messaggero)