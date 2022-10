Joya a Trigoria: Dybala c’è. Con l’Inter Mou cerca la svolta

Nella giornata di ieri è arrivata una buona notizia: Paulo Dybala sarà a disposizione di José Mourinho per Inter-Roma. Il calciatore argentino ha infatti pienamente recuperato dal fastidio al flessore sinistro che non gli ha permesso di prendere parte alla sfida con l'Atlanta e alle due amichevoli con l'Argentina. La 'Joya' ha svolto l'intera seduta di rifinitura in gruppo, partecipando anche alla partitella finale.

Lo Special One, invece, non sarà in panchina dopo aver rimediato un cartellino rosso nell'ultimo turno di campionato. La formazione sembra scelta, ma ci sono ancora dei dubbi da risolvere: davanti a Rui Patricio ci saranno i soliti Mancini, Smalling e Ibanez, mentre sulle fasce spazio a Spinazzola e probabilmente Zalewski (che traslocherebbe a destra). A centrocampo Pellegrini affiancherà uno tra Matic e Cristante, in modo da poter schierare contemporaneamente Dybala, Zaniolo e Abraham.

Con un risultato positivo la stagione della Roma potrebbe decollare e a spingere i calciatori giallorossi a San Siro ci saranno oltre 4000 romanisti.

(La Repubblica)