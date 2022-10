Josè Mister Europa

Non ci pensa. O almeno finge di non pensarci. Per Mourinho la gara di domani contro il Betis è da vincere. In ballo ci sono i tre punti contro gli spagnoli che, se ottenuti, permetterebbero di risistemare le cose nel girone, complicatesi dopo l’inatteso ko al debutto contro il Ludogorets. Con un successo diventerebbe il tecnico con più vittorie nelle coppe europee dal 1992 [...] Non ci sarebbe nulla di male se stasera un pensierino a staccare Sir Alex Ferguson lo dovesse fare. Entrambi sono a quota 106, tallonati da una vecchia volpe come Carlo Ancelotti a 105. Più indietro Arsène Wenger (96) che potrebbe esser raggiunto già in serata da Pep Guardiola (95) che ospita, dopo aver maltrattato in Premier lo United, il Copenaghen. Centosei, quindi, come i gol segnati da Roberto Pruzzo con la Roma in serie A. Un numero magico al quale però aggiungere un tassello. L’ennesimo. Come fece il 19 dicembre 2004 Francesco Totti che festeggiò contro il Parma (con tanto di maglia celebrativa) la rete del sorpasso al Bomber. [...] Con Ferguson che ormai si è ritirato nel 2013, il testa a testa in questa speciale graduatoria è con Ancelotti. Vincere la 107ª volta, tra l’altro contro il rivale Manuel Pellegrini, regalerebbe un sapore speciale.

(Il Messaggero)