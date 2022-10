José, in Europa niente record: è solo quarto

Mourinho record? Non è vero, e non perché ieri la Roma è stata battuta dal Betis. Il portoghese è solo al 4° posto, con 120 vittorie nelle coppe europee, in una classifica che vede Ferguson in testa a quota 143 davanti ad Ancelotti 131 e Wenger 127. La statistica di Transfermarkt presa per buona dai giornali parte solo dal 1992 e toglie allo stesso portoghese 14 successi tra preliminari (5), Uefa vinta col Porto (8) e Champions (ne manca uno nei 120’ prima dei rigori), perché considera solo le 3 coppe con le denominazioni attuali, Champions, EL e Conference, cancellando Coppa Campioni, Uefa e Coppa Coppe, oltre a Supercoppa, Intertoto e appunto i preliminari considerati invece dall’Uefa in tutte le classifiche all time. Una delimitazione ridicola decisa dal sito web che penalizza soprattutto Ferguson, in Europa dal 1978 con l’Aberdeen, ma anche gli altri 2 tecnici davanti a Mou nella classifica vera.

(corsera)