José e “l’autobus” adesso sbarcano anche nel dizionario

Quando si dice che lo Special One è un maestro di comunicazione non si scherza affatto. Adesso lo certificano anche i dizionari. Ieri, infatti, dall’Inghilterra è arrivata la notizia che il dizionario inglese Oxford ha inserito al suo interno una citazione proprio di José Mourinho, ovvero “Park the bus“. L’allenatore portoghese utilizzò questa frase al termine di un Chelsea-Tottenham del 2004, riferendosi al modo di giocare assai difensivo che gli Spurs adottarono in quel match, conclusosi con il punteggio di 0-0.

(gasport)