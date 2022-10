Iscrizioni con regole Uefa, indice di liquidità per il mercato

Il modello Uefa è il requisito principale per le iscrizioni ai campionati insieme al pagamenti di tutti i debiti verso i tesserati e il fisco. Indice di liquidità come limite per fare mercato. I costi non dovranno superare l'80% nel 23/24 e il 70% dal 24/25. Più complicata la riforma dei campionati, Gravina aveva immaginato un percorso per cambiare lo statuto adottando una riforma che non può più aspettare ma Casini e Balata si sono detti contrari. Il rischio è quello di una "riformina" frutto di una mediazione tra le Leghe. La riduzione delle squadre prevederebbe un playoff, ma la parola spetta alle Leghe che potrebbero ripartire proprio dalla proposta di Gravina, con una riduzione delle retrocessioni ricevendo in cambio più aiuti, non solo il cosiddetto paracadute per chi scende di categoria

(gasport)