Inizio veloce e deciso di Irrati in Roma-Napoli. Giallo per Smalling al 21’, poi al 38’ Rui Patricio si tuffa verso il pallone che, per questo, si dirige verso il corner ma il direttore di gara concede il rigore pensando ad un intervento del portiere su Ndombele. Il Var lo richiama e Irrati può modificare la sua decisione. Corretto l'annullamento del rigore. Secondo tempo con più falli e gialli, compresi per i due allenatori.

(Corsera)