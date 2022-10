Inzaghi-Mourinho: incroci pericolosi

Milano-Roma (José Mourinho); Roma-Milano (Simone Inzaghi). Percorsi opposti, ambizioni simili, risultati un po’ diversi. Questa volta, però, il confronto sarà a distanza, dato che lo Special One è squalificato. L'ex allenatore della Lazio ha un bilancio positivo contro il portoghese: tre vittorie in tre partite. La Roma, inoltre, non vince contro l'Inter dal 26 febbraio del 2017.

Mourinho dovrà mettere da parte i sentimenti perché ha bisogno di una vittoria. La superiorità nerazzurra, infatti, è solo nella teoria e non nei fatti. Il periodo negativo ha messo in discussione Inzaghi e una sconfitta oggi potrebbe essere fatale: "Ha un grande allenatore, è una squadra forte, l’unica che ha vinto assieme al Milan e a noi l’anno scorso. È migliorata. Ha avuto tanti giocatori in nazionale e ora dovremo vedere chi arriverà più pronto all’appuntamento", le parole del tecnico dell'Inter sulla Roma.

(Il Messaggero)