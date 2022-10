Inzaghi carico: "Vinco titoli e porto ricavi"

IL TEMPO - L'inizio di stagione non è stato esattamente quello che la società si aspettava. Ma, con un'intera stagione davanti e una rosa rinforzata rispetto all'anno scorso, Simone Inzaghi è sicuro della rotta imboccata dalla nave interista: «Sono sereno. Nelle squadre in cui ho allenato ho portato trofei, ricavi e poche perdite - ha spiegato in conferenza stampa - all'Inter percepisco la fiducia della società, non mi sento in discussione».

A scalfire le certezze del tecnico non sembrano essere neanche le assenze con cui dovrà fare i conti stasera contro la Roma e in Champions League con il Barça: "Contro i giallorossa sarà una gara dura, ricca di duelli. Per Lukaku ci vuole tempo, c'è stato un rallentamento in fase di recupero. Niente da fare anche per Brozovic e Gagliardini". Defezioni importanti che oggi costringeranno l'allenatore a puntare su una formazione inedita: "Mi aspetto anche che la squadra ottenga di più dagli scontri diretti. Asllani è stato scelto da me e dalla società e partirà certamente dal 1'. Oltre a lui ho Mkhitaryan, Barella e Çalhanoglu per altri due posti a metà campo".

Chi scenderà in campo avrà il compito di provare a cancellare la disfatta con l'Udinese. Un passo falso che potrebbe aver inciso anche sull'umore dello spogliatoio, ma sarà il campo a dare a Inzaghi le risposte che cerca: "Se questo stop di due settimane abbia fatto bene ai giocatori lo sapremo dopo la partita. Posso soltanto dire di aver rivisto tutti solo giovedì".