INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano i 'Fab Four', Dybala verso la maglia da titolare. Zalewski in vantaggio su Celik

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma è pronta a scendere in campo per l’ottava giornata di campionato e l’avversario da sfidare sarà la temibile Inter di Simone Inzaghi. I giallorossi saranno guidati da Salvatore Foti, il vice di José Mourinho: lo Special One, infatti, è squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A. Recuperato Lorenzo Pellegrini, il nodo da sciogliere è sicuramente quello legato alle condizioni di Paulo Dybala, il quale dovrebbe partire dall'inizio dopo il problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo sia contro l’Atalanta sia con l’Argentina nelle due amichevoli. In porta ci sarà Rui Patricio e davanti a lui il trio Smalling-Mancini-Ibanez. A sinistra spazio a Spinazzola, mentre a destra potrebbe giocare Zalewski al posto di Celik. A centrocampo arretra Pellegrini e sarà affiancato da Cristante, mentre alle spalle di Abraham agiranno Zaniolo e proprio Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.