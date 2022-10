In arrivo quattromila ultrà, è allarme per Roma-Betis

L’allarme risuona forte già da diverse settimane. L’arrivo degli ultras del Betis Siviglia a Roma preoccupa, e non poco, le forze dell’ordine. Sono circa 4000 gli spagnoli che tra ieri e oggi hanno invaso la capitale. Dalla Spagna nei giorni scorsi è arrivata l’informativa alla Questura di Roma sulle frange più pericolose del tifo andaluso. I Supporters Gol Sur, lo zoccolo duro della tifoseria Verde-blancos, sono a Roma già da ieri. Quello che più spaventa la Prefettura sono le possibili saldature con gli ultras della Lazio. A legarli c’è in primis la fede politica: entrambe le tifoserie sono di estrema destra. Ma la preoccupazione affonda le radici nel 2019, a febbraio di quell’anno i laziali giocarono a Siviglia, in Europa League, contro il Siviglia. In quell’occasione i tifosi del Betis diedero appoggio logistico agli Irriducibili. Dopo una caccia durata tutta la notte precedente, diversi incidenti si verificarono poche ore prima del fischio d’inizio della partita. I laziali furono attaccati durante il corteo per recarsi allo stadio. (...) Ecco perché già da ieri tutti i luoghi più caldi sono stati presidiati, in particolare il pub vicino al Colosseo dove si ritrovano le tifoserie straniere in trasferta a Roma. Possibili chiusure in zona Olimpico già dal primo pomeriggio, con i cancelli che saranno aperti dalle 18:30.

(Il Messaggero)