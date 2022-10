Immobile prova per i giallorossi. Oggi il verdetto

IL TEMPO - Sarà una corsa contro il tempo, e già oggi si potrebbe conoscere il destino di Ciro Immobile in vista del derby. Il capitano della Lazio - ieri all’Olimpico per seguire i propri compagni di squadra - oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare le sue condizioni; il centravanti si era infortunato lo scorso 16 ottobre nella gara interna contro l’Udinese rimediando una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. La diagnosi dei medici biancocelesti non alimenta grandi speranze nel vedere in campo il centravanti nel prossimo derby di domenica prossima. Ma il capitano della Lazio non intende arrendersi, e proverà fino all’ultimo istante a mettersi a disposizione del proprio allenatore. Immobile ha iniziato a lavorare già dalla scorsa settimana, e attende l’esito dei controlli per poter aumentare i carichi di lavoro. La squalifica di Milinkovic sarà uno stimolo ulteriore per il capitano della Lazio che nel momento di massima difficoltà di questa prima parte della stagione.