Immobile-Dybala vanno di fretta, ma il derby è un sogno solo per Ciro

Sarebbe stato affascinante assistere allo scontro tra Dybala e Immobile nel derby del 6 novembre. In casa Roma vedere in campo, o in panchina, la Joya è quasi impossibile. Mourinho lo osserva da vicino, i Friedkin si informano costantemente sulle sue condizioni. Tutto sta proseguendo a gonfie vele, ma il vero obiettivo è andare al Mondiale e poi rientrare a gennaio con la Roma. Nessuno in società, nemmeno Mou, lo sta pressando per tornare prima in campo. (...) Dall’altra parte Sarri ha confessato: “Ciro sta meglio, lunedì avrà un controllo e se andrà bene si potranno capire le temptistiche con più certezza“. Il bomber sta proseguendo ininterrottamente il suo percorso di rientro. Una lesione come quella avuta solitamente costringe a stare fermi per 40 giorni. Dopo 14, invece, Immobile è passato agli esercizi in palestra testando i muscoli sotto sforzo. (...)

(Il Messaggero)