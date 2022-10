Il vero leader siede in panchina e la città lo adora

Piccoli segnali, minuscoli spostamenti del cuore che raccontano come ci sia un tempo che passa e non ci lascia mai uguali. Pensate al José Mourinho che conoscemmo in Italia nel 2008. Giovane, vincente, tracotante, a volte, anche nella forma della comunicazione. Alle soglie dei 60 anni, invece, sembra affiorare il lato B di un uomo che conosce i propri limiti, anche se detesta le etichette. [...] Possibile che l’antico fuoco si sia spento? Non credeteci. L’uomo dei 26 titoli è il leader in campo e fuori di una Roma che odia sia giudicata difensivista. E proprio per questo sta già preparando la trappola in cui fare cadere la prima della classe rilanciando quella scalata al cielo che fa parte della sua storia. Il portoghese è qualcosa di più di un allenatore: è una speranza che non si esaurisce mai e che ormai da mesi riempie l’Olimpico, tutto esaurito anche stavolta. [...]

(Gasport)