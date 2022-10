Il regno di Napoli

Smalling perde solo una volta Osimhen ed è l'errore fatale, è suo il gol che condanna la Roma. Ma non è solo l'episodio a decidere la sfida tra Mourinho e Spalletti, è la qualità del Napoli che alla distanza si è imposta e il coraggio degli azzurri che, dopo un tempo trascorso ad assecondare il ritmo da lotta imposto dai giallorossi, hanno rischiato, dominato e vinto.

Roma e Napoli rischiano poco e preferiscono la lotta in mezzo al campo alle giocate di qualità, la partita è bloccata e nel primo tempo nessuna delle due squadre dà la sensazione di essere superiore all'altra. Poi c'è il penalty prima assegnato per un contatto Rui Patricio-Ndombele e poi tolto dopo la revisione al Var da Irrati. La sfida comincia ad accendersi nella ripresa, il Napoli inizia a palleggiare e la Roma a lanciare palla in avanti. Gli ospiti vanno vicino al vantaggio con Lozano, Elmas e Juan Jesus, infine Osimhen castiga Rui Patricio.