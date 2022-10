IL PUNTO DELLA DOMENICA - SCONCERTI: "Risultato eccessivo, ma Roma migliore" - ZAZZARONI: "Uno dei successi più significativi della storia recente del club"

Inter-Roma assomiglia a una svolta per entrambe le squadre. La stagione dell’Inter declina in un mare di problemi, quella della Roma lascia da parte vecchi argomenti di personalità e porta la squadra dentro la parte migliore del campionato. Le chiavi della partita sono state due: la prima viene dall’invenzione di Mourinho di costruire un centrocampo infinito, con Pellegrini centravanti, Dybala esterno che taglia a piacere per il campo e Zaniolo prima mezza punta. La seconda idea è la posizione stessa di Dybala, riferimento per tutti, un grande attaccante che gioca da vecchio fuoriclasse, non sbaglia un appoggio né il tiro difficile. Un giocatore diverso dentro un campionato che ha scordato ormai questo tipo di qualità. E a proposito di qualità, non è un caso che il secondo gol arrivi da Smalling, il difensore più classico del campionato.

Il risultato è eccessivo, l’Inter non ha avuto nessuna fortuna, ma la Roma è stata migliore. Impossibile per l’Inter parlare adesso di ambizioni. La squadra è fuori geometria, il suo riassunto è Dumfries. È lui la vera pietra di paragone. Se Dumfries è fragile, e lo è da tempo, vuol dire che tutta la manovra dell’Inter non ha sbocchi e non ha difesa. [...]





CORRIERE DELLO SPORT (I. ZAZZARONI)

[...] Mou esiste, Dybala anche, e quando non intervengono virus o infortuni d'altro genere è certamente il miglior giocatore del campionato. Smalling invece resiste. Solo Mourinho poteva pensare di affrontare l'Inter senza Abraham, o Belotti, e con Pellegrini "mezzo nove". Solo Dybala poteva pensare di colpire al volo da posizione impossibile un pallone complicato, ancorché preciso, come quello servitogli da Spinazzola. E solo Smalling poteva pensare di difendere a lungo da one man band il risultato e decidere una partita al termine della quale mi sono chiesto di nuovo, non sono l'unico, come il Manchester United avesse potuto rinunciare a lui per poi mettere una novantina di milioni su Maguire.

Studio, esperienza, talento e anche quel pizzico di fortuna che condisce le imprese più belle (la traversa di Calhanoglu): così José e Paulo, gli uomini di maggiore fantasia della Roma, hanno costruito con l'aiuto di Chris il Vegano uno dei successi più significativi della storia recente del club. Contro lo stesso avversario e nello stesso stadio in cui l'8 febbraio di quest'anno aveva attacrato violentemente i suoi, giudicandoli dei senza palle, Mourinho ha marcato la differenza mostrando una squadra capace di soffrire, colpire, ancora soffrire, ancora colpire e vincere. La formula, la sua: compattezza, equilibrio e soluzioni individuali quando, per le ragioni che dovrebbero essere chiare a tutti, non ci si può permettere di mostrare la propria superiorità. [...]

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Lupi spietati a San Siro. La Roma azzanna l’Inter e si porta a casa la posta piena: è trionfo giallorosso a San Siro dopo 5 anni dall’ultimo successo, in casa del Milan a ottobre del 2017. A febbraio dello stesso anno era arrivata anche la vittoria più recente contro i nerazzurri, poi mai battuti neppure all’Olimpico negli 11 confronti successivi. Fino a quello di ieri, che può diventare il trampolino di lancio per la squadra di Mourinho. Con due punti di media a partita conquistati finora e tre scontri con le big già affrontati, di cui due in casa di Juve e Inter, ora le prospettive cambiano.