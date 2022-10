Il messaggio di Totti per la morte di Francesco Valdiserri: «Per me sarai sempre un angelo»

«Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco... Oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo» Così Francesco Totti, in un messaggio inviato al quotidiani ha voluto esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza a Paola Di Caro e Luca Valdiserri.

