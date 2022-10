Il match Totti-Ilary comincia con un rinvio

La folla era quella delle grandi occasioni. Ma Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono visti. Davanti al Tribunale Civile di Viale Giulio Cesare, la partita è cominciata con le squadre degli avvocati. (...) Semplificando, da una parte la collezione di borse, gioielli e scarpe griffate che secondo Ilary, Francesco avrebbe sottratto; dall’altra gli ormai famosi Rolex (10?) che addirittura - stavolta è la parte del capitano che accusa - sua moglie avrebbe portato in una cassetta di sicurezza. Nella prossima puntata, la data non è stata ancora fissata, si dovrà scegliere se trattare separatamente o insieme i due casi. In teoria, c’è una terza ipotesi: che i due si mettano d’accordo prima. (...)

(gasport)