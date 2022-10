Il Gallo sbotta: «Avevo solo bisogno di tempo»

IL TEMPO - Andrea Belotti sorride per il secondo gol segnato in maglia giallorossa. In attesa di trovare la prima marcatura in campionato, la rete realizzata dal Gallo in Europa League regala a José Mourinho un punto fondamentale per continuare a coltivare l'obiettivo qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e scongiurare il rischio di retrocedere in Conference: «Sapevo che sarebbe servito solo lavorare - le parole dell'ex Torino - mi serviva del tempo, è una cosa fisiologica, però ho cercato di fare quel qualcosa in più per trovare il prima possibile la condizione. Adesso mi sento bene, i risultati verranno fuori». Il numero 11, per la prima volta, ha fatto coppia con Tammy Abraham dal 1'. Un esperimento riuscito a metà, come ammesso dallo stesso Belotti, che sembra condividere l'analisi dello Special One: «È andata bene soprattutto durante la ripresa. Nel primo tempo potevamo fare tante cose migliori, non abbiamo giocato 45' bellissimi. Dopo l'intervallo siamo entrati con un piglio diverso e abbiamo creato varie occasioni, mettendo in difficoltà i difensori. C’è sempre bisogno di lavorare perché quando il mister ci mette insieme dobbiamo farci trovare pronti». Il centravanti - che nel primo tempo si era visto annullare un gol per fuorigioco - ha festeggiato il pareggio con un'esultanza speciale dedicata alla moglie Giorgia Duro, in dolce attesa della secondogenita di casa Belotti: dopo aver realizzato l'1-1, si è portato il pallone sotto la maglia. Niente cresta al vento dunque. Stavolta il classe '93 si è lasciato andare ad un pizzico di dolcezza, in attesa di accogliere la piccola Benedetta