Il dubbio di Mourinho: serve il turnover, ma farlo contro il Betis o il Lecce?

La Roma giocherà ben 11 partite dalla gara di giovedì contro il Betis alla sfida con il Torino del 13 novembre. Come gestirà Mourinho la rosa? Con i recuperi di El Shaarawy e Kumbulla, oltre al rientro in condizione di Spinazzola e Camara, la rosa si è nuovamente allungata e per questo lo Special One potrà far riposare calciatori a rischio come Smalling o Dybala. I due giocheranno sicuramente con il Betis, mentre potrebbero riposare domenica sera contro il Lecce.

Contro gli spagnoli sarà confermata la difesa composta da Smalling-Mancini-Ibanez. Rischia di rimanere ai box Pellegrini, uscito affaticato dalla partita contro l'Inter. Qualora non dovesse scendere in campo, spazio a Matic e Cristante a centrocampo, con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. A sinistra Zalewski insidia Spinazzola, a meno che Mourinho non decida di spostare il polacco a destra.

Contro il Lecce, invece, spazio a Kumbulla e Pellegrini al posto di Smalling e Dybala, mentre Camara potrebbe esordire dal primo minuto al posto di uno tra Matic e Cristante. Possibile chance anche per Belotti.

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato della Conference League al congresso AIPS e USSI: «Qualcuno l'ha criticata, ma ora ci dicono di fare le competizioni in stadi più grandi. La finale vinta dalla Roma è stata più vista di quella dell’Europa League».

(corsera)