Il dossier dei fondi sul tavolo di una Serie A ancora divisa

Ancora idee differenti dei presidenti della Serie A per l'assemblea della Lega in programma il 21 Ottobre. Sul tavolo almeno due manifestazioni di interesse, da una parte quella di Carlyle Group, Apax Partners e Three Hill Capital, dall'altra la candidatura del gruppo finanziario Searchlight Capital. Ora i fondi attendono che la Lega e i presidenti diano il via libera a una fase di approfondimento per avviare e formulare un'offerta articolata anche in termini numerici. I fondi, a fronte di un investimento in equity, chiedono garanzie. C'è un fronte capitanato dal presidente biancoceleste Il che è contrario a vendere ai fondi una quota di minoranza dei diritti della Serie A, la partita sembra dunque in salita anche se le prospettive non sono esaltanti e serve un rilancio per dare maggior vigore a un prodotto (quello della Serie A) che si sta impoverendo.

(Il Sole 24 Ore)