Il colpo di Dybala zittisce San Siro: "Ecco che cosa vi siete persi"

È la notte della Roma che sbanca San Siro, della prima vittoria di Mourinho contro l'Inter da avversario vissuta a bordo del bus poiché squalificato, ma soprattutto è la notte del grande rimpianto dell'Inter, di non aver affondato il colpo per portare in nerazzurro Paulo Dybala. L'argentino sigla il pari, trovato da Spinazzola sul secondo palo, di prima intenzione impatta di precisione e potenza il pallone. Poi la corsa verso la bandierina, la "Dybala mask" e indica nome e numero come a dire: "Ecco cosa vi siete persi".

Il talento di Dybala non ha bisogno di complesse traduzioni, è cristallino ma traducibile in numeri: quattro gol in sette partite di campionato, cinque su nove totali se aggiungiamo quello siglato contro l'Helsinki. L'argentino ha poi lasciato il campo - cambio concordato si mormora da bordo campo - all'ora di gioco dopo un crampo al polpaccio. Mourinho ha stravolto l'attacco lasciando in panchina Abraham, un capolavoro tattico che ha messo Dybala nella condizione di fare la differenza. Poi il 21 giallorosso ha seguito il match dalla panchina con urla e consigli ai compagni, prima degli abbracci finali.

(La Repubblica)