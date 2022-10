Il buono, il brutto e il giusto. Ma senza badare ai numeri ogni narrazione è fasulla

[...] Che cosa significa giocare bene? Nel calcio conta far punti [...] Le opinioni valgono poco: conta la classifica. E la classifica, oggi, sentenzia che la Roma “che gioca male” (questo si dice, no?) sta davanti o subito dietro squadre che “giocano bene”, che danno spettacolo. [...] Chi sostiene che “giocare bene” aiuta a vincere, come prima cosa dovrebbe rispondere all’interrogativo di cui sopra: cosa significa giocare bene? La Roma contro l’Atalanta ha giocato una partita di altissima qualità, mettendo in mostra “bel gioco” e tirando 21 volte verso la porta avversaria. Risultato? Sconfitta. Poi ha disputato una partita “senza giocare bene” a Milano, ha tirato due volte verso la porta dell’Inter e si è portata a casa tre punti. Quindi? In entrambi i casi sono stati determinanti i giocatori, non il gioco.

(La Repubblica)