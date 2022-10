Idee, estetica, appalti e sviluppi: il marchio Friedkin su Pietralata

Non c’è abitante nel quartiere Pietralata che non guardi con curiosità e ottimismo al nuovo stadio che i Friedkin vogliono regalare al club per i suoi cento anni. Lo stadio sarà innovativo ed ecosostenibile. [...] Sembra che Dan e Ryan vogliano lasciare un segno non solo nella Roma, ma nella stessa Capitale. Saranno coinvolti in prima persona già dal disegno dello stadio. Si attende la nomina di un architetto e a Trigoria stanno valutando se sceglierlo tramite un concorso internazionale oppure con appalto diretto.

(Gasport)