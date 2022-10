Giallorossi a nervi tesi? Meno della scorsa stagione ma il trend è in aumento

(...) Se si sposta l’obiettivo sulle questioni disciplinari, per quello che riguarda l’andamento della Roma in questa stagione, è sembrato che le tempeste fossero dietro le spalle. Il problema, però, è che l’acqua comincia a incresparsi e quindi il rischio di nuove bufere sta lievitando. (...) Nel campionato 2021-22 la squadra giallorossa aveva chiuso con 99 ammonizioni e 9 espulsioni (a cui aggiungere anche le 6 espulsioni e le 4 ammonizioni comminate allo staff tecnico). Come dire che solo il retrocesso Venezia era risultato più “cattivo”. Non basta. Sul piano delle sanzioni, addirittura Gianluca Mancini era risultato il più “duro” nei cinque campionati top europei. Adesso, invece, la situazione è totalmente opposta, visto che la Roma è penultima nell’elenco degli indisciplinati, preceduta solo dal Napoli capolista, che è evidentemente bravo e buono. Basti pensare che, nelle prime undici giornate in campionato fin qui disputate, le ammonizioni sono scese da 36 a 18, le espulsioni da 2 a zero e i falli fatti da 153 a 127. (...) Fino alla sosta di ottobre, infatti, i giallorossi avevano un trend di sanzioni da educande: 7 partite di Serie A con 7 ammonizioni e zero espulsioni. Da ottobre, però, le cose cambiano. Nelle ultime 6 gare disputate, fra campionato e Coppa, i gialli sono saliti a 14, mentre è arrivato il primo rosso, quello di Zaniolo all’Olimpico contro il Betis. (...) Una prima spiegazione può derivare dal fatto che il tasso di difficoltà delle partite in generale è in crescita, una seconda è che – giocando sempre gli stessi – aumenta il tasso di stanchezza dei calciatori e quindi la poca lucidità. a questo punto, come dice Mourinho, bisogna stringere i denti e provare a sopravvivere fino a gennaio. (...)

(gasport)