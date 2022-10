Alla fine, Paulo Dybala arriva a San Siro. Era, all’inizio dell’estate, l’acquisto più importante annunciato da tempo dalla società nerazzurra. Poi è arrivato Mourinho, l’ha convinto e l’ha portato in 48 ore in Portogallo, nel raduno della Roma. [...] Per fare risultato ci vuole tanto orgoglio, molta corsa e un po’ di buona sorte, che è mancata contro l’Atalanta. [...]

(Il Messaggero - P. Liguori)