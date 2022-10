La Roma a fine Ottobre si prepara ad estinguere in anticipo il bond da circa 275 milioni in scadenza nel 2024, riaccedendo a un altro finanziamento da circa 175 milioni. Il tutto a un tasso d’interesse migliore del 5.125% attuale. Con questo finanziamento, la famiglia Friedkin ha intenzione di investire anche per far migliorare il bilancio sotto esame Uefa.

(gasport)