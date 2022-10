Graziani: "Il rigore di Roma-Liverpool? Me lo sogno ancora la notte"

Cabrini riceveva tonnellate di lettere e regalucci dalle ammiratrici. A lei niente?

«Eh, Antonio era speciale, uno scapolone, io invece ero già ammogliato... Certo per noi era diverso, io a Roma andavo dal macellaio, dal fruttivendolo, a fare una passeggiata in via Veneto, ogni tanto mi chiedevano un autografo ma niente di che. In ritiro a Brunico giocavo a carte con i tifosi fuori dall’hotel, i calciatori oggi non si godono niente, stanno sempre chiusi, soli».

[...]