C’è un Golden Boy in più. [...] È Nicola Zalewski, talento polacco classe 2002 della Roma, che ha vinto il premio del Web: è infatti il più cliccato tra i tifosi sul sito del quotidiano sportivo torinese, che ha fatto registrare il record di ben 1,3 milioni di voti. [...] Zalewski sarà premiato il 7 novembre alle Ogr di Torino nella Golden Night in cui verrà incoronato Gavi del Barcellona come Golden Boy 2022.

(corsport)