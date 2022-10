Gol e maglia da titolare: dopo Marassi Zaniolo va a caccia di rivincite

Da oggi ci metterà tutto se stesso, probabilmente anche più del solito. Perché con il Napoli, domenica prossima, vuole esserci. Stavolta però da subito, dall’inizio, con quella maglia da titolare che si sente addosso e che a Genova è stato costretto a sfilarsi di dosso [...] Oggi la Roma tornerà dunque ad allenarsi a Trigoria e per Zaniolo inizierà la sua personale corrida, quella che dovrà portarlo a riprendersi il posto da titolare. Non che una panchina segni un destino, intendiamoci, ma è evidente che il fatto di non esser partito dal via a Marassi gli abbia lasciato un pizzico di amarezza in bocca. [...] Anche se – come sembra – il portoghese dovesse confermare il 3-5-2, un assetto tattico che permette alla Roma di essere più compatta ed equilibrata. E di avere più densità in mezzo al campo e maggiori risorse nella fase di transizione. Con questa disposizione, Zaniolo si ritroverebbe a giocare come seconda punta, girando intorno al centravanti di turno (Abraham o Belotti che sia). Anche perché uno come Nicolò inevitabilmente mette anche ansia, pressione e timore agli avversari, anche solo per la sua presenza in campo.

(gasport)