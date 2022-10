Gol e candeline. Il Faraone è tornato e punta al rinnovo

«Sono le persone i veri luoghi nei quali fermarsi, patrie da difendere e case da abitare». Con questo messaggio Stephan El Shaarawy ha voluto ringraziare gli invitati alla sua festa di compleanno, organizzata in grande stile alla “Lanterna”. (...) Ora insidia Spinazzola per una maglia da titolare anche a Verona, sullo sfondo il contratto in scadenza al termine della stagione. In un momento in cui Dybala è fermo ai box e Spinazzola non sembra esser tornato ai suoi livelli, la qualità e la duttilità di El Shaarawy tornano comode a Mourinho. (...) Con un occhio al presente ma anche al futuro. Il suo contratto recita come scadenza giugno 2023, ma esiste una clausola, a favore del club giallorosso, per il prolungamento automatico di un’altra stagione. (...)

(La Repubblica)