Gioca Belotti. Il baby Cassano va in panchina

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Mourinho decide di cambiare l'attacco giallorosso. Orfano di Dybala e Zaniolo, sta pensando di schierare un assetto inedito: con due punte, vicino ad Abraham, giocherà Belotti. L'emergenza però non riguarda solo il reparto offensivo: a destra mancheranno Celik e Karsdorp. Per far fronte alla carenza di uomini - sono 6 gli indisponibili - insieme alla prima squadra sono partiti anche Missori e Cassano. Ieri per il classe 2003 è arrivata a sorpresa la prima convocazione (avrà il numero 70): un’emozione unica, vissuta mentre correva a casa a recuperare i documenti per viaggiare. Oltre al ruolo in campo, ad accomunare Claudio Cassano al più celebre Antonio c’è solo l’omonimia. Nessuna parentela con l'ex attaccante giallorosso, nonostante i due condividano le origini pugliesi.