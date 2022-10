Gini, sorrisi e cyclette. Volpato, sì fino al 2026

Gini Wijnaldum continua ad allenarsi per recuperare dalla rottura della tibia subita in allenamento. Il centrocampista olandese sta utilizzando un tutore su misura che gli permette di svolgere esercizi di mobilità e lo alternerà a quello che immobilizza tutta la gamba fino a quando l'osso non si calcificherà. L'obiettivo sarà tornare in campo tra gennaio e febbraio. Ieri su Instagram ha postato un video mentre si allenava sorridente sulla cyclette.

Intanto Volpato ha rinnovato il suo contratto fino al 2026: "Ha tutto per diventare un giocatore importante per la Roma", ha detto il gm Pinto.

(Il Messaggero)