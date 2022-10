Che per Mourinho la partita sia importantissima lo si capisce anche dal fatto che ha imposto il ritiro a Trigoria. Tutta la squadra, infatti, è rimasta a dormire nel Centro Sportivo, pratica non del tutto nuova ma spesso facoltativa. [...] Riguardo la formazione restano alcuni dubbi, uno per reparto: sulle fasce rimarrà fuori uno tra Spinazzola, Karsdorp e Zalewski mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Camara e Matic. Davanti rimarrà escluso uno tra Belotti, Abraham e Zaniolo.

(Corsera)