Le giallorosse ospitano il Como

IL TEMPO (M. VITELLI) - Subito in campo. A distanza di appena tre giorni dall’esordio vincente in Women’s Champions League arrivato con l’1-0 sullo Slavia Praga, la As Roma femminile ospita oggi alle 12.30 al Tre Fontane il Como. Le giallorosse, seconde a un punto dall’Inter, arrivano all’appuntamento col morale alto. Mister Alessandro Spugna vuole continuare a correre e per farlo può contare sull’ampia rosa a disposizione. «Stiamo giocando molto spesso, è un periodo intenso e cerchiamo di far ruotare le ragazze il più possibile, – spiega l’allenatore giallorosso – sarà così anche contro il Como». Proprio riguardo alle avversarie, Spugna ha le idee chiare. «Dall’inizio del campionato sono cresciute tanto – sottolinea – non dobbiamo guardare la loro posizione in classifica, hanno idee di gioco e stanno facendo ottime prestazionI».