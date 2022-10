Giacinti porta le giallorosse in vetta

IL TEMPO (M. VITELLI) - Basta un gol di Giacinti a regalare alla As Roma femminile il primo posto in classifica. Al Tre Fontane, le giallo- rosse superano di misura il Como 1-0 e si portano al comando insieme alla Fiorentina che ha battuto la Sampdoria 2-1. Al termine dell’incontro, mister Alessandro Spugna è soddisfatto. «Dobbiamo affrontare ogni partita con questa fame e questa determinazione – spiega – nel primo tempo non abbiamo fatto le cose che avremmo dovuto, poi nella ripresa loro sono un po’ calate e noi abbiamo preso in mano la partita». Giacinti, l’autrice del gol vittoria sta attraversando un ottimo momento. «Lei è una giocatrice importante – sottolinea l’allenatore della Roma – sia che parta dall’inizio sia che subentri, ha fame di vincere e questo per noi è molto importante».

Per Kollmats è stata la prima gara da titolare. «Abbiamo portato a casa tre punti importantissimi – dice – in campo mi sono sentita bene, anche se è un po’ dura quando non giochi da qualche settimana. Ora abbiamo un paio di giorni per recuperare, poi testa alla Champions League». La Roma, infatti, dopo il successo casalingo all’esordio nella competizione, giocherà la seconda gara della fase a gironi mercoledì, quando farà visita al St. Polten. [...]