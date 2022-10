Già in vendita i biglietti del derby

IL TEMPO - È iniziata ieri alle 12 la vendita libera dei biglietti dedicati ai tifosi della Roma per al derby derby contro la Lazio in programma domenica 6 novembre alle ore 18. Dopo due fasi di prevendita che dava la priorità agli abbonati in Curva Nord e ai possessori di abbonamento plus in altri settori dello stadio, adesso chiunque può acquistare i biglietti nei settori rimanenti. La Tribuna Tevere e la Monte Mario sono gestiti interamente dalla società giallorossa e, in questi settori, non sono previsti posti dedicati alla squadra biancoceleste. Al momento sono già attesi oltre 45mila romanisti.