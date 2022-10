Flaminio alla Lazio. Nervi: "Lotito fermo, manca il progetto"

«Possiamo aspettare al massimo la fine del 2022, poi valuteremo altre strade», è la linea di Alessandro Onorato, assessore allo Sport della giunta Gualtieri, sulla questione stadio Flaminio-Lazio e lo ha ribadito ieri anche durante la commissione Sport. «Lotito ha tutti i documenti da oltre un mese, siamo in attesa di un progetto che ancora non c'è. È tutto nelle sue mani. I vincoli? Fare la copertura è possibile. E la capienza, per esempio, si può aumentare abbassando il livello del campo. Ma dobbiamo avere qualcosa di concreto per andare avanti e parlarne», ha spiegato Onorato. C'è massima disponibilità di aprire un tavolo con la Lazio, ma a patto di ricevere prima un progetto.

Lotito, però, «non vuole scadenze con la clessidra» e al momento non è intenzionato a presentare alcun progetto. «Siamo in alto mare», confessano da Formello. Il presidente laziale, infatti, vuole avere certezze sull'esistenza di condizioni basilari: la copertura dell'impianto e la necessità di avere una capienza da almeno 45 mila spettatori.

«Passano i giorni e non succede nulla, anzi, l'impianto si degrada sempre di più», spiega a Repubblica Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria generale della Pierluigi Nervi Project Foundation. «La strategia di Lotito non la capisco: non è l'amministrazione comunale che deve proporre, il Comune valida, approva o respinge un progetto che riceve. La giunta non può dare assicurazioni senza vedere un progetto concreto. Non è mai successo. Quando avremo un progetto si potrà dare un parere, ovviamente con l'avallo della Soprintendenza, visto il vincolo di tutela. Lotito facesse almeno lo sforzo di realizzarlo», aggiunge. [...]

(La Repubblica)