Ferrari di mano: il rigore c’è. Manca il giallo a El Shaarawy

Sampdoria-Roma è stata una partita scorbutica, con tante interruzioni. L'episodio chiave è in apertura quando Di Bello viene richiamato dal Var Aureliano per il tocco in area di Ferrari sul cross di Abraham: Ferrari aumenta il volume del corpo e il rigore, di conseguenza, è automatico. La decisione è giusta.

Nella ripresa, invece, c'è l'errore di Di Bello che non vede un fallo di mano evidente di El Shaarawy al limite dell’area che avrebbe meritato anche il giallo. Giusta la distribuzione dei gialli, ok anche annullare la rete a Zaniolo per un fuorigioco millimetrico.

(Gasport)