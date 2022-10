Femminile: niente Tre Fontane per la Champions, opzione Francioni in pole

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Giocare in casa, ma essere comunque in trasferta: è la sorte che toccherà alla Roma Femminile per quanto riguarda le gare del sudatissimo e meritatissimo girone della prossima Champions League. [...]

La brutta notizia però è che il Tre Fontane non rispetta gli esigenti parametri che l’Uefa richiede per le gare della fase che Bartoli e compagne affronteranno dal 19 ottobre in poi, sia per quanto riguarda l’impianto di illuminazione che per altre infrastrutture. La problematica si presenta perché le partite di Champions femminile si giocano o nel tardo pomeriggio o in orario serale, motivo per cui un determinato standard di luce artificiale è preteso dall’organo calcistico europeo. Tra le altre alternative è rientrato anche lo Stadio Olimpico, ma è stata un’opzione che è durata poco: troppo difficile, se non impossibile, far coincidere i tantissimi impegni della squadra maschile e anche della Lazio per le competizioni europee. [...] La soluzione più accreditata è quella dello stadio Francioni di Latina: lì ieri si è presentata una commissione dell’Uefa per verificare ci fossero le condizioni necessarie e valutare eventuali migliorie da apportare per arrivare agli standard richiesti. [...]

