Ecco il nuovo stadio della Roma: asilo, campi da padel, museo. Un gioiello da 582 milioni di euro

Il nuovo stadio della Roma, che sorgerà nella zona di Pietralata verrà inaugurato in occasione del centenario. L'iniziativa dei Friedkin dovrebbe portare benefici sul territorio per 4 miliardi di Euro. [...] Ci sarà una ripoposizione della Curva Sud per favorire gli abbonati storici e 3.062 posti riservati ai tifosi ospiti. Uscendo dall'impianto ci sarà un area giochi per bambini, un anfiteatro all'aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. L'impianto sarà raggiungibile con i mezzi pubblici dalle stazioni Tiburtina e Quintiliani, a pochi passi di distanza.

(roma.repubblica.it)

