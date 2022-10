Dybala out per 9 partite: Mou studia le alternative

LEGGO (F. BALZANI) - Nove gare senza Joya. Mourinho è chiamato di nuovo a ribaltare la Roma chiamata nel momento topico della stagione a dover fare a meno dei tre acquisti titolari scelti in estate: Celik, Wijnaldum e Dybala. L'argentino ha rinviato ulteriormente ad oggi la risonanza che stabilirà il grado della lesione al quadricipite. L'obiettivo è il Mondiale, non il ritorno in giallorosso che potrebbe limitarsi al solo (e difficilissimo) recupero per il derby. Così Mou già col Betis (mancherà anche lo squalificato Zaniolo) deve trovare alternative. La Roma è l'ultima squadra in serie A per la differenza tra gli xG (occasioni da gol) e le reti effettivamente realizzate (-6,92). Su 52 tiri in porta sono solo 12 i gol fatti. Mentre le conclusioni effettive sono 146. Inoltre Pellegrini e Abraham sono ultimi in Europa in questa classifica che vede primeggiare Haaland.