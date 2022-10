Dybala, oggi il verdetto. E Mourinho cerca soluzioni per il gol

Oggi per Dybala è la giornata della verità: dall'ecografia effettuata ieri a Trigoria non è stato possibile rilevare il grado della lesione, complice la presenza di un versamento. Solo la risonanza riuscirà a fornire l'esito. L'apprensione non riguarda solo il calciatore, che ieri ha trascorso il pomeriggio a Trigoria, e l'Argentina di Scaloni in ottica Mondiale, ma anche la Roma. La squadra si nutre di una dipendenza soffocante dalle giocate di Dybala: o segna lui o non segna nessuno, ad eccezione di Smallling.

I numeri di Abraham non decollano, quelli di Zaniolo, Belotti e Shomurodov non si sono ancora manifestati. Ed è qui che Mourinho aspetta indicazioni importanti. Intanto Dybala incrocia le dita e prova a tenere in vita il sogno Mondiale.

(La Repubblica)