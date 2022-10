Dybala nella lista per il Qatar. Ibañez ci crede

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Paulo Dybala scalpita. L'argentino, che sta provando a recuperare in vista del Mondiale, è stato inserito tra i nomi dei 40 pre-convocati da Scaloni. Oltre alla Joya, un altro giallorosso che - a sorpresa - potrebbe volare in Qatar è Ibañez: domani infatti in tribuna all'Olimpico sarà presente Cleber Xavier, assistente del ct del Brasile Tite, volato in Italia con il compito di visionare il classe '98. Anche Viña ha ottime possibilità di partecipare al Mondiale dopo essere entrato a far parte della lista provvisoria dei convocati dell'Uruguay. Chi non parteciperà alla Coppa del Mondo invece è Karsdorp, escluso da van Gaal. Contro il Napoli, l'olandese dovrebbe iniziare il match dalla panchina: a sostituirlo sarà ancora una volta Zalewski, mentre sulla corsia opposta è pronto Spinazzola. In mediana invece potrebbe ricomporsi la coppia Matic-Cristante, con Pellegrini che continuerà ad essere impiegato come «elastico» tra centrocampo e trequarti. Per provare a scardinare la retroguardia di Spalletti, José Mourinho tornerà a schierare Zaniolo insieme a uno fra Abraham e Belotti dal 1'. La voglia del numero 22 di tornare a segnare è tanta e, dopo la stangata inflitta dalla Uefa, anche quella di rivalsa. Discorso simile per l'inglese, a secco da oltre un mese e a caccia di un gol importante per rilanciarsi. Nessuna novità invece in difesa con Mancini, Smalling e Ibañez davanti ai pali difesi da Rui Patricio. Buone notizie dall'infermeria: Kumbulla è tornato ad allenarsi in gruppo. Se anche durante la rifinitura l'albanese non dovesse accusare problemi, domani sera tornerebbe a disposizione.