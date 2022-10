Dybala, l'umore è nero. Un sorriso per Wijnaldum

I sogni non sono morti ma sono stati congelati. l'operazione «sopravvivenza», termine utilizzato da Mourinho per definire la situazione attuale, deve continuare fino a gennaio, quando finalmente la Roma potrà utilizzare i pezzi da novanta del mercato. Dybala si è perso dentro a un muscolo lacerato ed ha preso piuttosto male la diagnosi dell'infortunio . Servirà un po' di pazienza prima di stabilire i tempi di recupero. Molto dipenderà dalla risposta del retto femorale, il muscolo interessato, alle terapie. Wijnaldum si sta curando dopo la frattura alla tibia. Sta per concludere la prima fase della riabilitazione nella sua

Rotterdam, seguito da una struttura specializzata che è in costante contatto con lo staff medico della Roma. In più, se parliamo di rinforzi estivi, anche il terzino Celik è fuori gioco per un po': è stato ferito a un ginocchio da un intervento involontario di Mancini. [...] Intanto la Roma deve pensare al posticipo di lunedì contro la Sampdoria, quando almeno ritroverà Zaniolo dopo la squalifica europea. Da valutare le condizioni di Karsdorp che era rientrato in gruppo lunedi ma mercoledì, prima della partenza della squadra, è rimasto a riposo. Kumbulla, ieri in tribuna per un affaticamento, dovrebbe essere a posto.

(corsport)